Баженкина Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Плюсина Марина Александровна
Отец ребёнка: Баженкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1979
Сын: Баженкин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Баженкин Александр Васильевич