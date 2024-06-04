Баженкина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженкина Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Плюсина Марина Александровна

Отец ребёнка: Баженкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1979

Сын: Баженкин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Баженкин Александр Васильевич

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