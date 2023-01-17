Цыбезов Федот Кириллов
Место рождения
Дата рождения24.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888
Отец: Цыбезов Кирилл Васильев
Мать: Татьяна Иванова
Бракосочетание
02.10.1906
Жена: Анна Максимова
ПЖ: с. Меньшие Можары крестьяне Семен Кириллов Цыбезов и Антон Иванов Шилкин. ПН: с. Меньшие Можары: Иван Ильин Савилов и Емельян Устинов Огнев
Рождение ребёнка
16.11.1908
Мать ребёнка: Анна Максимова
Смерть
Неизвестно