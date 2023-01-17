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Цыбезов Федот Кириллов

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1888

Отец: Цыбезов Кирилл Васильев

Мать: Татьяна Иванова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.10.1906

Жена: Анна Максимова

ПЖ: с. Меньшие Можары крестьяне Семен Кириллов Цыбезов и Антон Иванов Шилкин. ПН: с. Меньшие Можары: Иван Ильин Савилов и Емельян Устинов Огнев
Рождение ребёнка
16.11.1908

Сын: Цыбезов Петр Федотович

Мать ребёнка: Анна Максимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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