Ведерников Федор Карпович
Место рождения
Дата рождения04.02.1905 ст.
Дата смерти31.12.1974
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1905 ст.
Крещение
13.02.1905 ст.
Восприемники: - Деревни Борковой крестьянин Стефан Григорьев Тощевиков - города Барнаула мещанская девица Ирина Карпова Ведерникова
Бракосочетание
04.08.1923
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.05.1941
Жена: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1942
Фрайдорф, Климовский с/совет, Красногвардейский район, Крымская область
Рождение ребёнка
15.02.1944
Рождение ребёнка
03.08.1946
Фрайдорф, Климовский с/совет, Красногвардейский район, Крымская область
Рождение ребёнка
18.09.1949
Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.01.1953
Смерть
31.12.1974