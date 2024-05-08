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Ведерников Федор Карпович

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Место рождения

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.02.1905 ст.

Дата смерти

31.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1905 ст.

Отец: Ведерников Карп Романов/Романович

Мать: Ведерникова Матрона/Матрена Феодотова/Федотовна

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
13.02.1905 ст.
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: - Деревни Борковой крестьянин Стефан Григорьев Тощевиков - города Барнаула мещанская девица Ирина Карпова Ведерникова
Бракосочетание
04.08.1923

Жена: скрыто настройками приватности

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
?.05.1941

Жена: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова Наталья Владимировна

Фрайдорф, Климовский с/совет, Красногвардейский район, Крымская область
Рождение ребёнка
15.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
03.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова Наталья Владимировна

Фрайдорф, Климовский с/совет, Красногвардейский район, Крымская область
Рождение ребёнка
18.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова Наталья Владимировна

Сабур-Мачкасы, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ведерникова Наталья Владимировна

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
31.12.1974
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

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