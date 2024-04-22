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Екатерина Ильина (Чна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Илья Прокофьев (Ич)

Мать: Дарья Тимофеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Алексей Артемьев (Ич)

Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)

Рождение ребёнка
15.10.1865 ст.

Сын: Димитрий Артемьев (Ич)

Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-W6?i=239&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
22.08.1868 ст.

Дочь: Наталия Артемьева (Вна)

Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1872 ст.

Дочь: Матрена Артемьева (Вна)

Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.

Дочь: Василиса Артемьева (Вна)

Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Ильин (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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