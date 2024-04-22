Екатерина Ильина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Илья Прокофьев (Ич)
Мать: Дарья Тимофеева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)
Рождение ребёнка
15.10.1865 ст.
Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-W6?i=239&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Рождение ребёнка
22.08.1868 ст.
Дочь: Наталия Артемьева (Вна)
Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)
Рождение ребёнка
18.03.1872 ст.
Дочь: Матрена Артемьева (Вна)
Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.
Дочь: Василиса Артемьева (Вна)
Отец ребёнка: Артемий Ильин (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Ильин (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно