Зинченко Петр
Место рожденияУкраина, Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Борисполь
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Зинченко Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинченко (Зинченко) Ольга
Рождение ребёнка
1947
Сын: Зинченко Борис
Мать ребёнка: Зинченко (Зинченко) Ольга
Смерть
Неизвестно