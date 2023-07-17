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Зинченко Петр

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Место рождения

Украина, Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Борисполь

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Зинченко Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко (Зинченко) Ольга

Рождение ребёнка
26.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинченко (Зинченко) Ольга

Рождение ребёнка
1947

Сын: Зинченко Борис

Мать ребёнка: Зинченко (Зинченко) Ольга

Смерть
Неизвестно

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