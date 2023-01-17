Козлова Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1858
Муж: Козлов Федор
Язвицы, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1863
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Козлов Федор
Рождение ребёнка
14.06.1865
Сын: Козлов Петр
Отец ребёнка: Козлов Федор
Рождение ребёнка
21.11.1870
Сын: Козлов Михаил
Отец ребёнка: Козлов Федор
Смерть
Неизвестно