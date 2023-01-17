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Козлова Ирина Алексеевна

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Место рождения

Громовка, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Громовка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1858

Муж: Козлов Федор

Язвицы, Ржевский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1863

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Козлов Федор

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
14.06.1865

Сын: Козлов Петр

Отец ребёнка: Козлов Федор

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1870

Сын: Козлов Михаил

Отец ребёнка: Козлов Федор

Шунино, Козинская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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