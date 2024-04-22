Сафиуллина Ракиба Мухаматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина Ракиба Мухаматулловна

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Место рождения

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мухаматулла

Мать: не указана

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.02.1937

Сын: Сафиуллин Саиб Зартдинович

Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафиуллин Зуфар Зартдинович

Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафиуллин Наиб Зартдинович

Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагимовна Наиля Зартдиновна

Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаснуллина Хазира Зартдиновна

Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиуллин Зартдин

Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Басино, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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