Сафиуллина Ракиба Мухаматулловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Мухаматулла
Рождение ребёнка
10.02.1937
Сын: Сафиуллин Саиб Зартдинович
Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафиуллин Зуфар Зартдинович
Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафиуллин Наиб Зартдинович
Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагимовна Наиля Зартдиновна
Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаснуллина Хазира Зартдиновна
Отец ребёнка: Сафиуллин Зартдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафиуллин Зартдин
Смерть
Неизвестно