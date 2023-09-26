Юрьева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Юрьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Юрьев Абрам Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Юрьев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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