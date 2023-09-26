Юрьева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Юрьев Абрам Иванович
Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович
Работа или профессия
Неизвестно