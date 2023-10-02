Захарова Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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