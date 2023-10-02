Захарова Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно