Приятелев (Андронов) Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приятелев (Андронов) Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Приятелев Алексей Васильевич

Мать: Татьяна Павловна

Бракосочетание
1882

Жена: Марфа Филлиповна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Андронов Василий Иванович

Мать ребёнка: Марфа Филлиповна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Андронов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Марфа Филлиповна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Филлиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андронов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Марфа Филлиповна

Смерть
Неизвестно
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