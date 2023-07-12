Приятелев (Андронов) Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Приятелев Алексей Васильевич
Мать: Татьяна Павловна
Бракосочетание
1882
Жена: Марфа Филлиповна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Андронов Василий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Филлиповна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Марфа Филлиповна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Филлиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андронов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Филлиповна
Смерть
Неизвестно