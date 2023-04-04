Дервиз (Якобсон) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1867
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1867
Отец: Якоб Карл
Мать: Якоб Мария
Бракосочетание
1888
Муж: Дервиз Сергей
Супруг(-а): Анна Карловна фон Дервиз, бар. Корф, Гарденина (Якоби)
Развод
1890
Муж: Дервиз Сергей
Супруг(-а): Анна Карловна фон Дервиз, бар. Корф, Гарденина (Якоби)
Рождение ребёнка
31.03.1891
Дочь: Столица Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1893
Отец ребёнка: Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
03.08.1894
Дочь: Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
певица
Смерть
После 1898