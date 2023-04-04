Дервиз (Якобсон) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДервиз (Якобсон) Анна

Дервиз (Якобсон) Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1867

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1867

Отец: Якоб Карл

Мать: Якоб Мария

Бракосочетание
1888

Муж: Дервиз Сергей

Супруг(-а): Анна Карловна фон Дервиз, бар. Корф, Гарденина (Якоби)
Развод
1890

Муж: Дервиз Сергей

Супруг(-а): Анна Карловна фон Дервиз, бар. Корф, Гарденина (Якоби)
Рождение ребёнка
31.03.1891

Дочь: Столица Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.1893

Сын: Корф Всеволод Юрьевич

Отец ребёнка: Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
03.08.1894

Дочь: Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарденин Михаил Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
певица
Смерть
После 1898
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close