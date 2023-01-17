Локерев Анатолий Георгиевич
Место рожденияг.Ош Кирг ССР
Дата рождения30.09.1937
Дата смерти18.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1937
г.Ош Кирг ССР
Бракосочетание
1963
Сарканд, Саркандский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
01.01.1964
Дочь: Каяева Голицина Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Локерева Тамара Кирилловна
с Ленина Таш обл УзССР
Смерть
18.11.1967
Сев Маяк Таш обл УзССР