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Локерев Анатолий Георгиевич

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Место рождения

г.Ош Кирг ССР

Дата рождения

30.09.1937

Дата смерти

18.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1937

Отец: Локерев Георгий Михайлович

Мать: Локерева Александра Степановна

г.Ош Кирг ССР
Бракосочетание
1963

Жена: Локерева Тамара Кирилловна

Сарканд, Саркандский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Дочь: Каяева Голицина Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Локерева Тамара Кирилловна

с Ленина Таш обл УзССР
Смерть
18.11.1967
Сев Маяк Таш обл УзССР
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