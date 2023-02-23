Фирсан Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсан Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Яков Иванов

Мать: Аксинья Семенова

Смерть
1762
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