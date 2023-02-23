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Фирсан Яковлев
Фирсан Яковлев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1762
Дата смерти
1762
Пол
Мужской
Отец
Яков Иванов
Около 1712 г.р.
Мать
Аксинья Семенова
Около 1722 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец:
Яков Иванов
Мать:
Аксинья Семенова
Смерть
1762
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