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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1864 и 1866

Сын: Гранкин Никифор

Отец ребёнка: Гранкин Григорий

Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Желтобрюхова Евдокия (Евфимия?)

Отец ребёнка: Гранкин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Иван

Отец ребёнка: Гранкин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Гранкин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Гранкин Григорий

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