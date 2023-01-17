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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1866
Сын: Гранкин Никифор
Отец ребёнка: Гранкин Григорий
Покровка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Желтобрюхова Евдокия (Евфимия?)
Отец ребёнка: Гранкин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранкин Иван
Отец ребёнка: Гранкин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Гранкин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Гранкин Григорий