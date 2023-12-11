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Ефросинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1898

Дата смерти

11.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1898

Отец: Чумаков Степан Петрович

Мать: Чумакова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
30.04.1919

Сын: Чумаков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Чумаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1928

Дочь: Горяйнова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович

Рождение ребёнка
09.06.1939

Сын: Горяйнов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горяйнова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяйнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяйнов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Василий Иванович

Смерть
11.06.1981
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