Ефросинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1898
Дата смерти11.06.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1898
Рождение ребёнка
30.04.1919
Отец ребёнка: Чумаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1928
Дочь: Горяйнова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович
Рождение ребёнка
09.06.1939
Сын: Горяйнов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович
Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горяйнова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горяйнов Иван Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1981