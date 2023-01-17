Казакова (Гурина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакова (Гурина) Татьяна

Казакова (Гурина) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Гурин Тихон

Мать: Гурина Ксенья

Рождение ребёнка
10.02.1926

Дочь: Лаптева Матрена

Отец ребёнка: Казаков Захар

Воскресенка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Казаков Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Иван

Отец ребёнка: Казаков Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Захар

Смерть
1976
Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Первопесьяново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close