Казакова (Гурина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Гурин Тихон
Мать: Гурина Ксенья
Рождение ребёнка
10.02.1926
Дочь: Лаптева Матрена
Отец ребёнка: Казаков Захар
Воскресенка, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Казаков Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Иван
Отец ребёнка: Казаков Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Захар
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно