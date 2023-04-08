Каширская Ирина Анатольевна
Место рождениярайцентр Раздольное, Симферопольская обл.
Дата рождения12.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1959
райцентр Раздольное, Симферопольская обл.
Рождение ребёнка
13.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каширский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каширский Сергей Александрович