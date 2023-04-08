Каширская Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширская Ирина Анатольевна

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Место рождения

райцентр Раздольное, Симферопольская обл.

Дата рождения

12.02.1959

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1959

Отец: Канивец Анатолий Николаевич

Мать: Канивец Наталья Кузьминична

райцентр Раздольное, Симферопольская обл.
Рождение ребёнка
13.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каширский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каширский Сергей Александрович

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