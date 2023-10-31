Шниткин Абрам Танхелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шниткин Абрам Танхелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

03.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Шниткин Танхум Абрамов

Мать: Шниткина Хана

Бракосочетание
26.08.1879

Жена: Шниткина Лея Янкелева

Рождение ребёнка
26.06.1880

Сын: Шниткин Яков Абрамович

Мать ребёнка: Шниткина Лея Янкелева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шниткин Танхум Абрамович

Мать ребёнка: Шниткина Лея Янкелева

Смерть
03.08.1916
Причина смерти: Порок сердца
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