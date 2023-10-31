Шниткин Абрам Танхелевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти03.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Шниткин Танхум Абрамов
Мать: Шниткина Хана
Бракосочетание
26.08.1879
Жена: Шниткина Лея Янкелева
Рождение ребёнка
26.06.1880
Мать ребёнка: Шниткина Лея Янкелева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шниткина Лея Янкелева
Смерть
03.08.1916
Причина смерти: Порок сердца