Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1806 ст.
Дата смерти23.10.1841 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1806 ст.
Отец: Савинский Алексей Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1829 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1833 ст.
Дочь: Куницкая (Касаткина) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Касаткин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1836 ст.
Сын: Японский (Касаткин) Николай (Иоанн) Дмитриевич
Отец ребёнка: Касаткин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1840 ст.
Сын: Касаткин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Касаткин Дмитрий Иванович
Смерть
23.10.1841 ст.