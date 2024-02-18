Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна

Место рождения

Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.01.1806 ст.

Дата смерти

23.10.1841 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1806 ст.

Отец: Савинский Алексей Петрович

Мать: не указана

Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.02.1829 ст.

Муж: Касаткин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1833 ст.

Дочь: Куницкая (Касаткина) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Касаткин Дмитрий Иванович

Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1836 ст.

Сын: Японский (Касаткин) Николай (Иоанн) Дмитриевич

Отец ребёнка: Касаткин Дмитрий Иванович

Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1840 ст.

Сын: Касаткин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Касаткин Дмитрий Иванович

Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.10.1841 ст.
Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область

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