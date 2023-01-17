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Широких Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Андреевка, Голышмановский район, Тюменская область, Россия

Дата рождения

02.09.1917 ст.

Дата смерти

23.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1917 ст.

Отец: Широких Фёдор Адамович

Мать: Широких Александра Антоновна

Андреевка, Голышмановский район, Тюменская область, Россия
Рождение ребёнка
07.08.1938

Дочь: Орлова Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Голышмановский район, Тюменская область, Россия
Смерть
23.02.1979
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
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