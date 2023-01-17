Широких Фёдор Фёдорович
Место рожденияАндреевка, Голышмановский район, Тюменская область, Россия
Дата рождения02.09.1917 ст.
Дата смерти23.02.1979
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1917 ст.
Андреевка, Голышмановский район, Тюменская область, Россия
Рождение ребёнка
07.08.1938
Дочь: Орлова Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Андреевка, Голышмановский район, Тюменская область, Россия
Смерть
23.02.1979
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область