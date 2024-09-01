Янькова (Мамонова) Стефанида Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янькова (Мамонова) Стефанида Игнатьева

Место рождения

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мамонов Игнат

Мать: не указана

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
20.01.1893 ст.

Муж: Еньков (Яньков) Иван Макаров

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №729, стр. 90
Рождение ребёнка
14.09.1894

Сын: Еньков Сергий Иванович

Отец ребёнка: Еньков (Яньков) Иван Макаров

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №1612, стр. 73
Рождение ребёнка
18.03.1900

Дочь: (Янькова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Еньков (Яньков) Иван Макаров

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212
Рождение ребёнка
14.09.1908

Сын: Еньков Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Еньков (Яньков) Иван Макаров

Барабановка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
фонд №389, опись №1, дело №1612, стр. 73
Смерть
Неизвестно

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