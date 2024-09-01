Янькова (Мамонова) Стефанида Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мамонов Игнат
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1893 ст.
фонд №389, опись №1, дело №729, стр. 90
Рождение ребёнка
14.09.1894
Отец ребёнка: Еньков (Яньков) Иван Макаров
фонд №389, опись №1, дело №1612, стр. 73
Рождение ребёнка
18.03.1900
Дочь: (Янькова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Еньков (Яньков) Иван Макаров
фонд №389, опись №1, дело №968, стр. 212
Рождение ребёнка
14.09.1908
Отец ребёнка: Еньков (Яньков) Иван Макаров
фонд №389, опись №1, дело №1612, стр. 73
Смерть
Неизвестно