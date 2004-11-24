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Андриец Руслан Давидович
Андриец Руслан Давидович
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Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
24.11.2004
Пол
Мужской
Отец
Андриец Давид Нариманович
1979 г.р.
Мать
Гончарова Наталья Геннадьевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2004
Отец:
Андриец Давид Нариманович
Мать:
Гончарова Наталья Геннадьевна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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