Андриец Руслан Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриец Руслан Давидович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

24.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2004

Отец: Андриец Давид Нариманович

Мать: Гончарова Наталья Геннадьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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