Mcgaughey (Boyd) Margaret
Место рожденияScotland
Дата рожденияОколо 1695
Дата смерти1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Mcgaughey John S.
Отец ребёнка: Mcgaughey William
Бракосочетание
1719
Муж: Mcgaughey William
Рождение ребёнка
1723
Сын: Mcgaughey William
Отец ребёнка: Mcgaughey William
Рождение ребёнка
1724
Сын: Mcgaughey James M.
Отец ребёнка: Mcgaughey William
Рождение ребёнка
1724
Сын: Mcgaughey John
Отец ребёнка: Mcgaughey William
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Smart (Mcgaughey) Isabella
Отец ребёнка: Mcgaughey William
Рождение ребёнка
1736
Сын: Mcgaughey James
Отец ребёнка: Mcgaughey William
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740
Отец ребёнка: Mcgaughey William
Рождение ребёнка
1740
Сын: Mcgaughey Alexander Samuel
Отец ребёнка: Mcgaughey William
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Mcgaughey William
Рождение ребёнка
16.08.1772
Сын: Mcgaughey James
Отец ребёнка: Mcgaughey William