Mcgaughey (Boyd) Margaret — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mcgaughey (Boyd) Margaret

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Место рождения

Scotland

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

1711 г.р.
1723 г.р.
1724 г.р.
1724 г.р.
1730 г.р.
1736 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Mcgaughey John S.

Отец ребёнка: Mcgaughey William

Бракосочетание
1719

Муж: Mcgaughey William

Рождение ребёнка
1723

Сын: Mcgaughey William

Отец ребёнка: Mcgaughey William

Рождение ребёнка
1724

Сын: Mcgaughey James M.

Отец ребёнка: Mcgaughey William

Рождение ребёнка
1724

Сын: Mcgaughey John

Отец ребёнка: Mcgaughey William

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Smart (Mcgaughey) Isabella

Отец ребёнка: Mcgaughey William

Рождение ребёнка
1736

Сын: Mcgaughey James

Отец ребёнка: Mcgaughey William

Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740

Сын: Mcgaughey William Jr.

Отец ребёнка: Mcgaughey William

Рождение ребёнка
1740

Сын: Mcgaughey Alexander Samuel

Отец ребёнка: Mcgaughey William

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Mcgaughey Robert Thomas

Отец ребёнка: Mcgaughey William

Смерть
1750
Рождение ребёнка
16.08.1772

Сын: Mcgaughey James

Отец ребёнка: Mcgaughey William

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