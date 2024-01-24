Каретина Галя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов Николай
Мать: Орлова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каретина Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Каретин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каретина Дарья Евгеньевна
Отец ребёнка: Каретин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каретин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каретин Евгений