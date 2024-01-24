Каретина Галя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретина Галя Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Николай

Мать: Орлова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каретина Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Каретин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каретина Дарья Евгеньевна

Отец ребёнка: Каретин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каретин Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Каретин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каретин Евгений

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