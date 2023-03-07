Мусихина (Микрюкова) Ульяна Карпова
Место рожденияпоч. Решетинский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1705
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Решетинский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1722
Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Парасковья Корнилова
Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Мусихин Терентий Корнилов
Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Козырева Марья Корнилова
Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Перевозчикова Елена Корнилова
Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763