Мусихина (Микрюкова) Ульяна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Микрюкова) Ульяна Карпова

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Место рождения

поч. Решетинский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1705 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Решетинский, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Мусихин Филимон Корнилов

Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Мусихин Давыд Корнилов

Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Парасковья Корнилова

Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Мусихин Терентий Корнилов

Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Козырева Марья Корнилова

Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Мусихин Степан Корнилов

Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Перевозчикова Елена Корнилова

Отец ребёнка: Мусихин Корнило Иванов

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Корнило Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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