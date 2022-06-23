Таубкина (Каганова) Эмилия Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1930
Дата смерти23.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таубкин Роман (Рувим) Львович
Смерть
23.06.2022
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище, квадрат 41, ряд 3, ограда/участок 319