Таубкина (Каганова) Эмилия Наумовна 10.08.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Таубкина (Каганова) Эмилия Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1930

Дата смерти

23.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930

Отец: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)

Мать: Каганова (Вульф) Шейна Евелевна (Софья Семеновна)

Развод
Неизвестно

Муж: Таубкин Роман (Рувим) Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таубкин Роман (Рувим) Львович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таубкин Роман (Рувим) Львович

Смерть
23.06.2022
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище, квадрат 41, ряд 3, ограда/участок 319

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