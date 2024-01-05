Милашенко Александр Геннадьевич
Место рожденияп. Целина Ростовской области, Россия
Дата рождения30.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1991
Отец: Милашенко Геннадий
Мать: Милашенко Лидия
п. Целина Ростовской области, Россия
Рождение ребёнка
03.10.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милашенко Евгения Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно