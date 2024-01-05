Милашенко Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашенко Александр Геннадьевич

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Место рождения

п. Целина Ростовской области, Россия

Дата рождения

30.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1991

Отец: Милашенко Геннадий

Мать: Милашенко Лидия

п. Целина Ростовской области, Россия
Рождение ребёнка
03.10.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милашенко Евгения Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милашенко Евгения Борисовна

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