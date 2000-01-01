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Кузнецов Борис Николаевич
Кузнецов Борис Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.1988
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Николай Александрович
1952 г.р.
Мать
Кузнецова (Артелина) Наталья Квинтильяновна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1988
Отец:
Кузнецов Николай Александрович
Мать:
Кузнецова Наталья Квинтильяновна
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