(Гимранова) Фахризада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1919
Сын: Мингазов Амин
Отец ребёнка: Мингазов Гирфан С 28.11.1909 Мулла Д. Малое Русаково
Рождение ребёнка
21.01.1925
Рождение ребёнка
1927
Сын: Рахматуллин Искандер
Отец ребёнка: Мингазов Гирфан С 28.11.1909 Мулла Д. Малое Русаково
Смерть
08.03.1961