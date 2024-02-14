(Гимранова) Фахризада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гимранова) Фахризада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мингазов Гирфан С 28.11.1909 Мулла Д. Малое Русаково

Рождение ребёнка
18.12.1919

Сын: Мингазов Амин

Отец ребёнка: Мингазов Гирфан С 28.11.1909 Мулла Д. Малое Русаково

Рождение ребёнка
21.01.1925

Сын: Мингазов Мансур Гирфанович

Отец ребёнка: Мингазов Гирфан С 28.11.1909 Мулла Д. Малое Русаково

Рождение ребёнка
1927

Сын: Рахматуллин Искандер

Отец ребёнка: Мингазов Гирфан С 28.11.1909 Мулла Д. Малое Русаково

Смерть
08.03.1961

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