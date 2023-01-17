Гокк (Самохвалова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.2018
Дочь: Гокк Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Гокк Сергей Викторович
Рождение ребёнка
15.09.2020
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.2020
Отец ребёнка: Гокк Сергей Викторович
Бракосочетание
10.10.?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан