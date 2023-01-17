Гокк (Самохвалова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гокк (Самохвалова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.2018

Дочь: Гокк Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Гокк Сергей Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.09.2020

Сын: Гокк Герман Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.2020

Сын: Гокк Герман Сергеевич

Отец ребёнка: Гокк Сергей Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
10.10.?

Муж: Гокк Сергей Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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