Мешков Василий Степанович
Место рождениястаница Троицкая
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
станица Троицкая
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маруся (Марина) Кузьминична
Смерть
Неизвестно