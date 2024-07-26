Мешков Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешков Василий Степанович

Место рождения

станица Троицкая

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

станица Троицкая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маруся (Марина) Кузьминична

Рождение ребёнка
23.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маруся (Марина) Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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