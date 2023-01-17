Джевицкий Степан Карлович
Место рожденияКунка, Подольская губерния (Винницкая область, Украина)
Дата рождения1843
Дата смерти23.04.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунка, Подольская губерния (Винницкая область, Украина)
Место жительства
С 1859
Париж
Место жительства
С 1892
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.04.1938
Париж