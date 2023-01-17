Джевицкий Степан Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джевицкий Степан Карлович

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Место рождения

Кунка, Подольская губерния (Винницкая область, Украина)

Дата рождения

1843

Дата смерти

23.04.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунка, Подольская губерния (Винницкая область, Украина)
Место жительства
С 1859
Париж
Место жительства
С 1892
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.04.1938
Париж
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