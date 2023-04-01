Кожевников Валерий Николаевич
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения09.05.1949
Дата смерти?.04.2023
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Сын: Кожевников Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Кожевникова (Елисеева) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожевникова (Елисеева) Наталья Ивановна
Смерть
?.04.2023