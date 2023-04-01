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Кожевников Валерий Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

09.05.1949

Дата смерти

?.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1949

Отец: Кожевников Николай Степанович

Мать: Кожевникова (Пряникова) Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова (Елисеева) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1974

Сын: Кожевников Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Кожевникова (Елисеева) Наталья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожевникова (Елисеева) Наталья Ивановна

Смерть
?.04.2023
Москва, город федерального значения Москва

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