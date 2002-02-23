Наконечная (Дмитриенко) Надежда Ивановна
Место рожденияАстраханка,Ханкайского района, Приморского края
Дата рождения08.03.1937
Дата смерти23.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937
Отец: Дмитриенко Иван Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Астраханка,Ханкайского района, Приморского края
Бракосочетание
19.01.1957
Камень-Рыболов, Ханкайского района, Приморского края
Рождение ребёнка
12.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наконечный Вилин Апполинарьевич
Рождение ребёнка
19.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наконечный Вилин Апполинарьевич
Партизанск Приморского края
Смерть
23.02.2002
Камень-Рыболов,Ханкайского Района, Приморского края