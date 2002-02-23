Наконечная (Дмитриенко) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечная (Дмитриенко) Надежда Ивановна

Место рождения

Астраханка,Ханкайского района, Приморского края

Дата рождения

08.03.1937

Дата смерти

23.02.2002

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

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Муж

1932 г.р.

Дети

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1937

Отец: Дмитриенко Иван Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Астраханка,Ханкайского района, Приморского края
Бракосочетание
19.01.1957

Муж: Наконечный Вилин Апполинарьевич

Камень-Рыболов, Ханкайского района, Приморского края
Рождение ребёнка
12.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наконечный Вилин Апполинарьевич

Рождение ребёнка
19.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наконечный Вилин Апполинарьевич

Партизанск Приморского края
Смерть
23.02.2002
Камень-Рыболов,Ханкайского Района, Приморского края
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