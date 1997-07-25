Татаренко Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1965
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1965
Отец: Татаренко Александр Михайлович
Мать: Татаренко Галина
Рождение ребёнка
05.02.1990
Дочь: Ненашева Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1997
Сын: Татаренко Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности