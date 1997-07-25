Татаренко Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаренко Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1965

Отец: Татаренко Александр Михайлович

Мать: Татаренко Галина

Рождение ребёнка
05.02.1990

Дочь: Ненашева Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.1997

Сын: Татаренко Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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