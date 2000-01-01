Высоцкий Наум известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884 ст.
Мать ребёнка: Высоцкая не известно
хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Василий Наумович
Мать ребёнка: Высоцкая не известно
хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Высоцкая не известно
хутор между Забелье и Городцом, Бочейковская волость, Витебский уезд, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высоцкая не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно