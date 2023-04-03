Захарьин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1761 и 1762

Дата смерти

Между 1839 и 1848

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1762

Отец: Захарьин Андрей

Мать: Захарьина Анисья Федорова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Захарьин Михаил

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Захарьин Никифор

Мать ребёнка: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848
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