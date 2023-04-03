Захарьин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1761 и 1762
Дата смертиМежду 1839 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1761 и 1762
Отец: Захарьин Андрей
Рождение ребёнка
1806
Сын: Захарьин Михаил
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Захарьин Никифор
Мать ребёнка: Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848