Муса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муса

Место рождения

д.Кинзябызово-1

Дата рождения

1814

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кутлугалям

Мать: не указана

д.Кинзябызово-1
Смерть
1918
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