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Муса
Муса
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Древо
Место рождения
д.Кинзябызово-1
Дата рождения
1814
Дата смерти
1918
Пол
Мужской
Отец
Кутлугалям
1790 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Кутлугалям
Мать: не указана
д.Кинзябызово-1
Смерть
1918
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