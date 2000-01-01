Яков Купреянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Купреянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Купреян Ефремов

Мать: Окулина Матвеева

Смерть
1757
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