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Яков Купреянов
Яков Купреянов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1722
Дата смерти
1757
Пол
Мужской
Отец
Купреян Ефремов
1680 г.р.
Мать
Окулина Матвеева
1685 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец:
Купреян Ефремов
Мать:
Окулина Матвеева
Смерть
1757
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