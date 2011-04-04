Гузь Виктор Иванович
Место рожденияст. ИН, Биробиджанская обл.
Дата рождения16.09.1940
Дата смерти04.04.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1940
Отец: Гузь Иван Иванович
Мать: Гузь Анна Фёдоровна
ст. ИН, Биробиджанская обл.
Рождение ребёнка
01.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
13.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-механик
Смерть
04.04.2011
Похороны
Неизвестно