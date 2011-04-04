Гузь Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГузь Виктор Иванович

Гузь Виктор Иванович

avatar

Место рождения

ст. ИН, Биробиджанская обл.

Дата рождения

16.09.1940

Дата смерти

04.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1940

Отец: Гузь Иван Иванович

Мать: Гузь Анна Фёдоровна

ст. ИН, Биробиджанская обл.
Рождение ребёнка
01.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
13.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-механик
Смерть
04.04.2011
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close