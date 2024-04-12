Чуков Семен Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Чуков Федор
Бракосочетание
29.09.1857
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Семен Федоров Чуков 18 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Евдокия Аристархова Иваночкина 19 лет, 1 браком Поручители: по жениху - д... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1862
Мать ребёнка: Чукова Евдокия Аристархова
Смерть
Неизвестно