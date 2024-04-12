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Чуков Семен Федорович

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Чуков Федор

Мать: не указана

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
29.09.1857

Жена: Чукова Евдокия Аристархова

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос. имущ. крест. сын Семен Федоров Чуков 18 лет, 1 брак Невеста: д. Ухорской гос. имущ. крест. дочь девица Евдокия Аристархова Иваночкина 19 лет, 1 браком Поручители: по жениху - д... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1862

Сын: Чуков Максим Семенович

Мать ребёнка: Чукова Евдокия Аристархова

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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