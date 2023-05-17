Карпов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпов Владимир Александрович

Карпов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1983

Отец: Карпов Александр Иванович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close