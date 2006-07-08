Шершов Михаил Александрович 28.10.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шершов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1940

Дата смерти

08.07.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЗШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1940

Отец: Шершов Александр

Мать: Шершова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Шершова (Читнёва) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шершова (Читнёва) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1961

Сын: Шершов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шершова (Читнёва) Мария Ивановна

Смерть
08.07.2006

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