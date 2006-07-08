Шершов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1940
Дата смерти08.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1940
Отец: Шершов Александр
Мать: Шершова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Шершова (Читнёва) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1961
Мать ребёнка: Шершова (Читнёва) Мария Ивановна
Смерть
08.07.2006