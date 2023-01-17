Терегулов Абубекир Батыр-Гиреевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1885
Дата смерти18.12.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1918
Место жительства
С 1918 по 1919
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1919 по 1966
Смерть
18.12.1966