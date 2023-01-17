Терегулов Абубекир Батыр-Гиреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терегулов Абубекир Батыр-Гиреевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.02.1885

Дата смерти

18.12.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918 по 1919
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1919 по 1966
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.12.1966
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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