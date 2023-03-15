Ольферт Павел Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1962
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1987
Дочь: Евгения Павловна
Мать ребёнка: Ольферт Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
09.08.1994
Мать ребёнка: Ольферт Людмила Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край