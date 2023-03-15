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Ольферт Павел Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1962

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1987

Дочь: Евгения Павловна

Мать ребёнка: Ольферт Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
09.08.1994

Сын: Ольферт Алексей Павлович

Мать ребёнка: Ольферт Людмила Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольферт Людмила Леонидовна

Смерть
2018
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
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