Самошин Семен Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.2010
Дочь: Самошина Ангелина Семеновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности