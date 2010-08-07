Самошин Семен Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самошин Семен Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.2010

Дочь: Самошина Ангелина Семеновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.2012

Сын: Самошин Кирилл Семенович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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