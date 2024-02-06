Лукшина Ольга Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1984
Дочь: Лукшина Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Борисович
Рождение ребёнка
20.01.1988
Дочь: Зиганшина Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Борисович
Рождение ребёнка
15.09.1989
Дочь: Саримова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Горбунов Михаил Борисович