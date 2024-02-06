Лукшина Ольга Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукшина Ольга Глебовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЗЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1984

Дочь: Лукшина Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Борисович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1988

Дочь: Зиганшина Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Борисович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1989

Дочь: Саримова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Горбунов Михаил Борисович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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