Шатунов Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатунов Михаил Васильевич

Мать: Шатунова Мария

Рождение ребёнка
07.07.1945

Дочь: Левина Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Шатунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Александра

Смерть
Неизвестно
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