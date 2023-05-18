Шатунов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатунов Михаил Васильевич
Мать: Шатунова Мария
Рождение ребёнка
07.07.1945
Дочь: Левина Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Шатунова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Александра
Смерть
Неизвестно