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Володина Агафья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко (Володина) Надежда Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Фёдорович

Прозорово, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
05.05.1923

Сын: Володин Василий Иванович

Отец ребёнка: Володин Иван Фёдорович

Прозорово, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Смерть
15.10.1989

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