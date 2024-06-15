Володина Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Мать: Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко (Володина) Надежда Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Володин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
05.05.1923
Отец ребёнка: Володин Иван Фёдорович
Смерть
15.10.1989