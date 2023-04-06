Мурылева Анисья Трифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурылева Анисья Трифанова

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Место рождения

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Мурылев Фома Романов

Отец ребёнка: Мурылев Роман Степанов

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Василиса Романова

Отец ребёнка: Мурылев Роман Степанов

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурылев Роман Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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