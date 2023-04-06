Мурылева Анисья Трифанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Мурылев Фома Романов
Отец ребёнка: Мурылев Роман Степанов
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Василиса Романова
Отец ребёнка: Мурылев Роман Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762